واصل سعر الذهب اليوم في مصر الارتفاع بنحو 40 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 30-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

لماذا ارتفع سعر الذهب؟

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم بنحو 150 جنيهًا، مدفوعًا بزيادة سعر الدولار محليًا إلى جانب صعود السعر العالمي للأوقية، ويعتمد تسعير الذهب في السوق المصري بشكل أساسي على سعر الدولار، لذا فإن ارتفاعه ينعكس مباشرة على الأسعار، كما يساهم الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن في ظل التضخم في دعم هذا الارتفاع، رغم تذبذب الأسواق.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4726 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6077 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7090 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8102 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 56720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81020 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 251972 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 405100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.07% إلى نحو 4541 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.