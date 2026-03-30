سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتب : ميريت نادي

07:53 م 30/03/2026

أسعار الذهب

واصل سعر الذهب اليوم في مصر الارتفاع بنحو 40 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 30-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

لماذا ارتفع سعر الذهب؟

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم بنحو 150 جنيهًا، مدفوعًا بزيادة سعر الدولار محليًا إلى جانب صعود السعر العالمي للأوقية، ويعتمد تسعير الذهب في السوق المصري بشكل أساسي على سعر الدولار، لذا فإن ارتفاعه ينعكس مباشرة على الأسعار، كما يساهم الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن في ظل التضخم في دعم هذا الارتفاع، رغم تذبذب الأسواق.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4726 جنيهًا للجرام.
وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6077 جنيهًا للجرام.
وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7090 جنيهًا للجرام.
وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8102 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 56720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81020 جنيهًا.
سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 251972 جنيهًا.
سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 405100 جنيه.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.07% إلى نحو 4541 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زوروا أوراق حكومية لبيع أرض سفارة خليجية.. تفاصيل محاكمة 9 محامين ورئيس
حوادث وقضايا

زوروا أوراق حكومية لبيع أرض سفارة خليجية.. تفاصيل محاكمة 9 محامين ورئيس
ترامب: مجتبى خامنئي مصاب بجروح خطرة للغاية
شئون عربية و دولية

ترامب: مجتبى خامنئي مصاب بجروح خطرة للغاية
بعد قفزات قياسية.. هل يصل الدولار إلى 60 جنيها خلال العام الحالي؟
أخبار البنوك

بعد قفزات قياسية.. هل يصل الدولار إلى 60 جنيها خلال العام الحالي؟
ردًا على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. عقوبات أوروبية قوية "مرتقبة"
شئون عربية و دولية

ردًا على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. عقوبات أوروبية قوية "مرتقبة"
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها