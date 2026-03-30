قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر دعوى التعويض المقامة من دفاع الإعلامية ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر، بعد إدانته بالسب والقذف، إلى يوم 12 أبريل لإعادة المرافعة.

وكان المحامي عبد الله منصور قد أقام دعوى تعويض ضد الشيخ محمد أبو بكر، بعد إدانته بسب وقذف موكلته، مطالبًا فيها بتعويض قدره 5.7 مليون جنيه.

قضية التعويض بين ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر

وفي وقت سابق، رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من الشيخ محمد أبو بكر والإعلامية ميار الببلاوي على الحكم الصادر بتغريم كلٍ منهما 20 ألف جنيه في قضية السب والقذف المتبادل، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا.



