قرار قضائي بشأن طليق المطربة رحمة محسن في قضية الفيديوهات

كتب : أحمد عادل

01:40 م 30/03/2026

المحكمة الإقتصادية

قررت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الإثنين، حجز تأجيل محاكمة طليق المطربة "رحمة محسن" في اتهامه بنشر فيديوهات مخلة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، لـ ٢7 أبريل للنطق بالحكم.

وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهم "أحمد فكري"، طليق المطربة رحمة محسن، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، في اتهامه بتسريب صور ومقاطع فيديو خاصة بالمجني عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازها ماليًا.

تحقيقات النيابة في اتهام طليق رحمة محسن بتسريب فيديوهات خادشة

وذكرت النيابة في القضية رقم 698 لسنة 2026 جنح شؤون اقتصادية التجمع الخامس، أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن التقط وسجل عبر هاتفه المحمول صورًا ومقاطع مصورة لها في مكان خاص دون رضائها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أذاع تلك الصور والمقاطع المرئية المتحصل عليها من الجريمة، بأن نشرها عبر الشبكة المعلوماتية، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة نشر صور ومقاطع مرئية تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.

وتابعت التحقيقات أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما شرع في الحصول على مبالغ مالية منها تحت التهديد بنشر تلك المقاطع، كما استخدم حساب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لارتكاب تلك الجرائم.

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح

هل شعرت بهذه الأعراض في معدتك؟ 7 علامات تكشف جرثومة المعدة
نصائح طبية

هل شعرت بهذه الأعراض في معدتك؟ 7 علامات تكشف جرثومة المعدة
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
أخبار مصر

قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
جرأة وأناقة.. نجمات يتألقن بإطلالات لافتة في حفل iHeartRadio Awards 2026
الموضة

جرأة وأناقة.. نجمات يتألقن بإطلالات لافتة في حفل iHeartRadio Awards 2026

عائد 17.75%.. كل ما تريد معرفته عن سند المواطن
اقتصاد

عائد 17.75%.. كل ما تريد معرفته عن سند المواطن
ترامب يُهدد إيران: سندمركم بالكامل إذا فشلت المفاوضات
شئون عربية و دولية

ترامب يُهدد إيران: سندمركم بالكامل إذا فشلت المفاوضات

السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من مستوى قياسي جديد 55 جنيها
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس