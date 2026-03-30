لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر بجروح متفرقة، إثر وقوع حادث مروري ، اليوم الإثنين، بمركز باريس التابع لمحافظة الوادي الجديد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف فوراً إلى موقع البلاغ لتقديم الدعم اللازم ونقل الضحايا لمستشفى الخارجة التخصصي.

تحقيقات أمنية ومعاينة لموقع الحادث

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصاب نتيجة وقوع حادث مروري إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة "ربع نقل" أثناء سيرها على طريق "باريس – الأقصر"، وتحديداً في المنطقة الواقعة ما بين الكيلو 55 والكيلو 110 من الطريق، مما أدى إلى وقوع الوفاة والإصابة.

هوية الضحايا وإجراءات النيابة العامة

أسفر الحادث عن مصرع المواطن محمود عبد المحسن عبد الحافظ، البالغ من العمر 43 عامًا، والمقيم بحي المشارع بمدينة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد.

كما جرى تسجيل إصابة الشاب إبراهيم سيد صابر، 21 عامًا، المقيم بمحافظة قنا، والذي كان مرافقاً للمتوفى في السيارة.

وجرى نقل المصاب لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، فيما جرى إيداع جثة المتوفى بمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي لتبقى تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت تحقيقاتها عقب تحرير محضر رسمي بالواقعة للوقوف على أسباب الانقلاب.

طرق الوادي الجديد وتحديات المسافات الطويلة

تعد محافظة الوادي الجديد من أكبر محافظات مصر مساحة، حيث تربطها بشبكة طرق شاسعة تصلها بمحافظات الصعيد مثل الأقصر وأسيوط وسوهاج. ويُعد طريق "باريس – الأقصر" من المحاور الحيوية التي جرى تطويرها لربط الواحات بوادي النيل، إلا أن طول المسافات الصحراوية التي تتجاوز مئات الكيلومترات تجعل من القيادة في هذه المناطق تتطلب حذراً شديداً.