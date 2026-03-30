استقبل مستشفى أخميم المركزي بمحافظة سوهاج 3 حالات ادعاء عقر كلب جماعي من عرابة أبو عزيز التابعة لمركز المراغة، حيث تم التعامل مع الحالات فور وصولها وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة.

بيانات المصابين

وتبين إصابة كل من خيرى طليبة إبراهيم 73 عامًا، من عزبة أبو عزيز المراغة، مصاب بجرح متهتك بالرأس، معاذ حمادة حمدي 8 سنوات، من عزبة أبو عزيز، مصاب بجرح متهتك بالذراع الأيسر، ممدوح أحمد سليم 13 عامًا، من عزبة أبو عزيز، مصاب بجرح قطعي بالرأس.

الإجراءات الطبية

تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مع متابعة حالتهم الصحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.