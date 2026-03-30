

كانت تتنقل بين الأقارب والأصدقاء لمساعدة زوجها، تجمع المال لتسد ديونه، لكن عندما طالبته بسداد حقوقها رفض، فهددته: "هعرف مراتك أنك متجوزني"، فانهال عليها ضربًا، وخنقها وكمم فمها، حتى فارقت الحياة هي وجنينها.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية"، التي يرصدها مصراوي استنادًا إلى التحريات الرسمية، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في محافظة الإسكندرية عام 2025.

زوج يقتل زوجته الحامل ويترك ابنها في القطار

المتهم "ح.ع.ع"، تاجر خضروات- 40 سنة، متزوج ومقيم بإحدى قرى الصعيد، بحثًا عن فرصة عمل انتقل إلى محافظة الإسكندرية، حيث عمل في حي العامرية في تجارة الخضروات. بمرور الوقت، تعرف على (ه. أ)، ربة منزل تصغره بعشر سنوات.

شيئًا فشيئًا توطدت علاقتهما، وأعرب عن رغبته في الزواج منها، فقبلت، وأخبرته بأنها كانت متزوجة سابقًا وأن زوجها توفي، ولديها طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، مشترطة إقامته معها، فوافق. انتقلت للعيش معه في مسكنه، وكانت تتولى الإنفاق على طفلها من زواجها الأول.

منذ زواجهما، لم تألِ الزوجة جهدًا أو مالًا في مساعدة زوجها، خاصة أنه كان يعاني من تعثر مادي بسبب تجارته، ويعول أسرته الأولى في صعيد مصر. سألت القريب والبعيد وتحصلت على المال، وبمعروف منها أعطته له ليسد دينه. وما إن حان وقت سداده لها لتسديد ديونها، دبت الخلافات بينهما.

ترعة الهويس تشهد جريمة قتل الزوجة الحامل

بعد مرور ستة أشهر على زواجهما، تحديدًا في يناير 2025، أعادت عليه طلبها أن حان وقت رد دينها، فرفض واعتدى عليها ضربًا. ثم هددته بفضح أمر زواجهما، وأفصحت له أن والد طفلها مسجون وليس متوفى، وأنها ستخبره بعد خروجه من محبسه ليقتص لها.

لم تكن تدرك أنها تعلن عن ساعة موتها، فربض عليها، وهيأ له شيطانه أن يتخلص منها، فانهال عليها ضربًا ثم خنقها وكمم فمها بعد تكرار تهديدها له بكشف أسرار العائلة. الضحية كانت في أشهر حملها الأخيرة، وسقطت أرضًا نتيجة المقاومة والخنق، لتفارق الحياة على الفور.

المتهم لم يكتفِ بارتكاب الجريمة، بل حاول التغطية على فعلته؛ إذ أخذ ابنها ووضعه في قطار متجه إلى القاهرة، ثم نقل جثة زوجته على تروسيكل وألقاها في ترعة الهويس.

عثر الأهالي على جثة الزوجة في ترعة الهويس بقسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، فأبلغوا أجهزة الأمن التي انتقلت على الفور.

التحقيقات بينت أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "ح.ع.ع"، تاجر خضروات، وتم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه إثر مشادة بينهما، بعد أن كانت قد أقرضته مبالغ مالية لمساعدته في تجارته، إلا أنه تنصل من التزاماته.

وفي يوم الواقعة، استصرخت المجني عليها الجيران والمارة، وهددته بإبلاغ أهله بزواجه منها، وهو ما أثار حفيظته، فأمسك بها وأطبق بيده على عنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم نقل جثمانها على تروسيكل وألقاه في ترعة الهويس، وعاد وأخذ ابنها ووضعه في أحد القطارات المتجهة إلى محافظة القاهرة حتى لا يُكشف أمره.

تولت النيابة التحقيق، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي قضت بمعاقبته في 10 أبريل 2025 بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل المجني عليها، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

