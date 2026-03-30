إعلان

بيع بأسعار مضاعفة.. التموين تضبط مخزن في قويسنا يعبئ سلع غذائية

كتب : علاء عمران

02:52 م 30/03/2026 تعديل في 02:54 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص، الكائن بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وبحوزته: 8 أطنان سكر، 3 أطنان أرز أبيض (منتج نهائي ومعبأ داخل عبوات مدون عليها سعر بيع للمستهلك أعلى من السعر المتداول)، بالإضافة إلى 1000 عبوة فارغة وخط إنتاج.

وأفادت التحريات أن المتهم كان يقوم بتجميعها وحجبها عن التداول تمهيدًا لإعادة بيعها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التموين الغش التجاري قويسنا المنوفية سكر أرز خط إنتاج

إعلان

إعلان

