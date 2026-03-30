تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص، الكائن بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وبحوزته: 8 أطنان سكر، 3 أطنان أرز أبيض (منتج نهائي ومعبأ داخل عبوات مدون عليها سعر بيع للمستهلك أعلى من السعر المتداول)، بالإضافة إلى 1000 عبوة فارغة وخط إنتاج.

ضبط مخزن في قويسنا يعبئ سلع غذائية بأسعار مضاعفة

وأفادت التحريات أن المتهم كان يقوم بتجميعها وحجبها عن التداول تمهيدًا لإعادة بيعها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

