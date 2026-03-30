إعلان

وقّفوا الموسيقى ولموا الكراسي.. القصة الكاملة لفض 4 أفراح بالشرقية

كتب : علي عبد المنعم

02:52 م 30/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فض 4 أفراح بالشرقية (4)
  • عرض 5 صورة
    فض 4 أفراح بالشرقية (1)
  • عرض 5 صورة
    فض 4 أفراح بالشرقية (3)
  • عرض 5 صورة
    فض 4 أفراح بالشرقية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بينما كانت الزغاريد تعلو والموسيقى تملأ الأجواء في سرادقات الأفراح بمراكز الشرقية، كان لعقارب الساعة رأي آخر، فمع دقات التاسعة مساءً، تحولت "ليلة العمر" إلى "محضر إداري"، بعد أن باغتت الأجهزة التنفيذية 4 أفراح خالفت قرارات ترشيد الطاقة.

غارة التاسعة مساءً

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملة مكبرة شملت مراكز (ديرب نجم، بلبيس، ومشتول السوق)، المهمة لم تكن إفساد الفرحة، بل كانت إقرار النظام؛ حيث رصدت الحملات استمرار الاحتفالات وتوهج المصابيح الكهربائية بكثافة بعد الموعد المحدد للغلق، مما استوجب التدخل الفوري.

خريطة فض 4 أفراح

توزعت مجهودات الحملة لضبط "المتسللين" خلف وقت الحظر كالتالي:

في ديرب نجم: توقفت الموسيقى فجأة في قريتي "منشأة قاسم" و"جميزة بني عمرو"، حيث تم فض سرادقين وتفريق الحضور تنفيذاً للقانون.

في بلبيس: لم تكن منطقة "أرض الجوت" ولا قرية "الجوسق" بعيدتين عن أعين الرقابة، إذ تم إنهاء مظاهر الاحتفال وفض السرادقات وسط تأكيدات بأن القانون يطبق على الجميع.

في مشتول السوق: نجحت الأجهزة في إطفاء أنوار أحد السرادقات المخالفة، مع توجيه إنذار شديد اللهجة للقائمين عليه.

الترشيد أولاً

تأتي هذه التحركات تنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، الذي شدد على أن "خطة الدولة لترشيد الكهرباء" ليست مجرد توصيات، بل هي أوامر عمل يومية. وأكدت المصادر التنفيذية أن الهدف هو الحفاظ على استقرار منظومة الطاقة ومواجهة التحديات الاقتصادية، وهو ما يتطلب تكاتف الجميع حتى في "ليالي الفرح".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرقية ترشيد الكهرباء أفراح غلق السرادقات محافظ الشرقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الشعبة: ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية حتى 10% بعد زيادة السولار والدولار
اقتصاد

الشعبة: ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية حتى 10% بعد زيادة السولار والدولار
انتبه.. تناول الطعام بهذه الطريقة يؤذي كليتيك وأنت لا تشعر
نصائح طبية

انتبه.. تناول الطعام بهذه الطريقة يؤذي كليتيك وأنت لا تشعر
20 صورة.. نجوم الفن يحتفون بريهام عبدالغفور بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
زووم

20 صورة.. نجوم الفن يحتفون بريهام عبدالغفور بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
الربا حرام.. نائب "النور" يرفض قرض البنك الآسيوي
أخبار مصر

الربا حرام.. نائب "النور" يرفض قرض البنك الآسيوي
أسوأ إطلالات حفل توزيع جوائز iHeartRadio Awards 2026
الموضة

أسوأ إطلالات حفل توزيع جوائز iHeartRadio Awards 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها