بعد أول يوم تطبيق.. الداخلية تعلن عدد مخالفي قرار غلق المحال 9 مساء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمنشآت، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وضبط الأسواق.

عدد مخالفي قرار غلق المحال الساعة 9 مساءً

وفي بيان صادر اليوم الاثنين، أكدت الوزارة أن الجهود المبذولة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة أسفرت عن تحرير 1055 مخالفة للمحال والمنشآت التي لم تلتزم بقرار الغلق رقم 909 لسنة 2026، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعرضهم على النيابة العامة.

قرار غلق المحال والمطاعم من 9 مساءً

أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بغلق كافة المحال العامة والمولات والمطاعم والكافيهات ابتداءً من الساعة 9 مساءً، مع استثناءات يومي الخميس والجمعة وأيام الأعياد لتكون الساعة 10 مساءً لمدة شهر، مع استمرار توصيل الطلبات للمنازل. يشمل القرار أيضًا الأندية والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب.

المستثنون من قرار غلق المحال العامة والمنشآت الرياضية

الاستثناءات: محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، والمطاعم والكافيهات المرخصة سياحيًا بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وبعض المحال الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات، محلات الدواجن، وأسواق الجملة، ومحافظات: جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، الغردقة، مرسى علم، وشواطئ النيل بالقاهرة والجيزة.

