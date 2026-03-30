خيّم الحزن على أهالي قرية البرانية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، عقب العثور على جثمان "شيماء.د"، بعد تغيبها لعدة أيام، حيث تبين مصرعها إثر حادث سير خلال عبورها الطريق.

تغيب وقلق بين الأهالي

خرجت السيدة قبل أيام من منزلها لشراء احتياجات لطفلها، ولم تعد، ما دفع أسرتها للبحث عنها في مختلف الأماكن، وسط حالة من القلق والدعاء بعودتها.

حادث مفاجئ على الطريق

وكشفت المعلومات تعرضها لحادث سير أثناء تواجدها على طريق بدائرة قليوب، بعدما صدمتها سيارة سوزوكي، وفرّ قائدها هاربًا من موقع الحادث.

محاولة انقاذ لم تكتمل

نقل الأهالي السيدة إلى مستشفى قليوب في محاولة لإنقاذها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وأُودع الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق.

تشييع الجثمان اليوم

استخرجت الأسرة تصريح الدفن، ومن المقرر تشييع الجثمان عقب صلاة العصر من قرية البرانية، وسط حالة من الحزن بين الأهالي، إذ تركت طفلاً في عمر 4 سنوات.

سيرة طيبة وحالة إنسانية

أكدت أسرتها أنها كانت تمر بحالة نفسية صعبة خلال الفترة الأخيرة، وكانت معروفة بحسن الخلق والكفاح، ما زاد من حجم الصدمة بين أهالي القرية الذين دعوا لها بالرحمة والمغفرة.