إعلان

خرجت ولم تعد.. القصة الكاملة لوفاة "شيماء" ضحية حادث سيارة في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

03:07 م 30/03/2026

شيماء ضحية حادث سيارة في المنوفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خيّم الحزن على أهالي قرية البرانية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، عقب العثور على جثمان "شيماء.د"، بعد تغيبها لعدة أيام، حيث تبين مصرعها إثر حادث سير خلال عبورها الطريق.

تغيب وقلق بين الأهالي

خرجت السيدة قبل أيام من منزلها لشراء احتياجات لطفلها، ولم تعد، ما دفع أسرتها للبحث عنها في مختلف الأماكن، وسط حالة من القلق والدعاء بعودتها.

حادث مفاجئ على الطريق

وكشفت المعلومات تعرضها لحادث سير أثناء تواجدها على طريق بدائرة قليوب، بعدما صدمتها سيارة سوزوكي، وفرّ قائدها هاربًا من موقع الحادث.

محاولة انقاذ لم تكتمل

نقل الأهالي السيدة إلى مستشفى قليوب في محاولة لإنقاذها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وأُودع الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق.

تشييع الجثمان اليوم

استخرجت الأسرة تصريح الدفن، ومن المقرر تشييع الجثمان عقب صلاة العصر من قرية البرانية، وسط حالة من الحزن بين الأهالي، إذ تركت طفلاً في عمر 4 سنوات.

سيرة طيبة وحالة إنسانية

أكدت أسرتها أنها كانت تمر بحالة نفسية صعبة خلال الفترة الأخيرة، وكانت معروفة بحسن الخلق والكفاح، ما زاد من حجم الصدمة بين أهالي القرية الذين دعوا لها بالرحمة والمغفرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية أشمون حادث سير قليوب سيدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الشعبة: ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية حتى 10% بعد زيادة السولار والدولار
اقتصاد

الشعبة: ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية حتى 10% بعد زيادة السولار والدولار
20 صورة.. نجوم الفن يحتفون بريهام عبدالغفور بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
زووم

20 صورة.. نجوم الفن يحتفون بريهام عبدالغفور بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
الربا حرام.. نائب "النور" يرفض قرض البنك الآسيوي
أخبار مصر

الربا حرام.. نائب "النور" يرفض قرض البنك الآسيوي
حقيقة منح الطلاب إجازة الأربعاء والخميس.. التعليم تحسم الجدل
مدارس

حقيقة منح الطلاب إجازة الأربعاء والخميس.. التعليم تحسم الجدل
"أزمة الإغلاق المبكر".. تحرك الموسيقيين ومقترحات تامر حسني والسبكي
زووم

"أزمة الإغلاق المبكر".. تحرك الموسيقيين ومقترحات تامر حسني والسبكي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها