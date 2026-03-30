20 صورة.. نجوم الفن يحتفون بريهام عبدالغفور بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

كتب : مروان الطيب

01:22 م 30/03/2026 تعديل في 02:18 م
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الجمهور يشارك بندوة الفنانة ريهام عبد الغفور_1
  • عرض 20 صورة
    الفنان حمزة العيلي_2
  • عرض 20 صورة
    الفنان محسن منصور_4
  • عرض 20 صورة
    النجمة ريهام عبد الغفور_6
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ريهام عبد الغفور_5
  • عرض 20 صورة
    الفنان خالد الصاوي_3
  • عرض 20 صورة
    تفاعل الجمهور في ندوة ريهام عبد الغفور_8
  • عرض 20 صورة
    خالد الصاوي مع ريهام عبد الغفور_9
  • عرض 20 صورة
    ريهام عبد الغفور في كواليس ندوتها بحضور نجوم الفن_11
  • عرض 20 صورة
    ريهام عبد الغفور في مهرجان الأقصر السينمائي_12
  • عرض 20 صورة
    ريهام عبد الغفور_13
  • عرض 20 صورة
    صبري فواز_14
  • عرض 20 صورة
    كواليس ندوة ريهام عبد الغفور في مهرجان الأقصر_15
  • عرض 20 صورة
    كواليس ندوة ريهام عبد الغفور_16
  • عرض 20 صورة
    محسن منصور وحمزة العيلي_17
  • عرض 20 صورة
    نجوم الفن في ندوة الفنانة ريهام عبد الغفور_18
  • عرض 20 صورة
    ندوة الفنانة ريهام عبد الغفور بحضور نجوم الفن_19
  • عرض 20 صورة
    النجوم مع ريهام عبد الغفور في مهرجان الأقصر_7
  • عرض 20 صورة
    ندوة ريهام عبد الغفور على هامش فعاليات مهرجان الأقصر_20

تصوير- إسلام فاروق:

أقامت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ندوة خاصة على هامش الفعاليات احتفالا بالنجمة ريهام عبدالغفور بحضور نخبة من نجوم الوسط الفني.

وكان على رأس المتواجدين رئيس المهرجان سيد فؤاد الذي أدار الندوة، وشهدت حضور عدد من النجوم هم الفنان حمزة العيلي، الفنان خالد الصاوي، الفنان محسن منصور، الفنان صبري فواز، إلى جانب عدد من النقاد والجمهور الذين تفاعلوا مع الفنانة ريهام عبدالغفور.

ريهام عبد الغفور تحتفل بنجاح"حكاية نرجس"

حققت النجمة ريهام عبدالغفور بمسلسل "حكاية نرجس" الذي عرض في النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026، وحاز دورها على إشادة الجمهور والنقاد، ووصفوا أدائها بأحد أهم الأدوار التي تم تقديمها في رمضان هذا العام.

تدور أحداث المسلسل حول نرجس التي تعاني من ضغط إجتماعي بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، لتقرر خطف عدد من الأطفال وسط العديد من الأحداث المشوقة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من حمزة العيلي، بسنت أبو باشا، تامر نبيل، سماح أنور، تأليف عمار صبري، إخراج سامح علاء.

ريهام عبد الغفور تشارك نجوم السينما بفيلم "برشامة"

تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور ببطولة فيلم "برشامة" الذي يعرض حاليا بالسينمات وسط نخبة من نجوم السينما المصرية

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول ابتكار شاب وسيلة غش للنجاة من جحيم امتحانات الثانوية العامة، مما يوقعه في العديد من المفارقات الكوميدية.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من هشام ماجد، باسم سمرة، مصطفى غريب، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

ريهام عبدالغفور مهرجان الأقصر للسينما فيلم برشامة مسلسل حكاية نرجس

