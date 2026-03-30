أول تعليق من ريهام عبدالغفور عقب تكريمها في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما

تصوير- إسلام فاروق:

أقامت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ندوة خاصة على هامش الفعاليات احتفالا بالنجمة ريهام عبدالغفور بحضور نخبة من نجوم الوسط الفني.

وكان على رأس المتواجدين رئيس المهرجان سيد فؤاد الذي أدار الندوة، وشهدت حضور عدد من النجوم هم الفنان حمزة العيلي، الفنان خالد الصاوي، الفنان محسن منصور، الفنان صبري فواز، إلى جانب عدد من النقاد والجمهور الذين تفاعلوا مع الفنانة ريهام عبدالغفور.

ريهام عبد الغفور تحتفل بنجاح"حكاية نرجس"

حققت النجمة ريهام عبدالغفور بمسلسل "حكاية نرجس" الذي عرض في النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026، وحاز دورها على إشادة الجمهور والنقاد، ووصفوا أدائها بأحد أهم الأدوار التي تم تقديمها في رمضان هذا العام.

تدور أحداث المسلسل حول نرجس التي تعاني من ضغط إجتماعي بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، لتقرر خطف عدد من الأطفال وسط العديد من الأحداث المشوقة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من حمزة العيلي، بسنت أبو باشا، تامر نبيل، سماح أنور، تأليف عمار صبري، إخراج سامح علاء.

ريهام عبد الغفور تشارك نجوم السينما بفيلم "برشامة"

تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور ببطولة فيلم "برشامة" الذي يعرض حاليا بالسينمات وسط نخبة من نجوم السينما المصرية

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول ابتكار شاب وسيلة غش للنجاة من جحيم امتحانات الثانوية العامة، مما يوقعه في العديد من المفارقات الكوميدية.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من هشام ماجد، باسم سمرة، مصطفى غريب، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

