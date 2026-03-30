كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتخدير طفلة وخطفها باستخدام مركبة "توك توك" أمام منزلها، ما أثار الفزع بين المواطنين.

الداخلية تكشف خدعة الفيديو المخيف في ميت غمر

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إنه بالفحص تمكنت من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو ("القائم على النشر")، وهو سائق توك توك مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية.

ضبط سائق توك توك نشر مشاهد تمثيلية لابنته

وبمواجهته أقر بأن الطفلة الظاهرة في المقطع هي ابنته، وأنه قام بتصوير الفيديو كمشهد تمثيلي ونشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم التحفظ على المركبة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

