مشهد تمثيلي.. الداخلية تكشف تفاصيل تخدير طفلة وخطفها في ميت غمر

كتب : علاء عمران

02:32 م 30/03/2026

ضبط سائق توك توك بمصر بعد تصويره مقطع تمثيلي لخطف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتخدير طفلة وخطفها باستخدام مركبة "توك توك" أمام منزلها، ما أثار الفزع بين المواطنين.

الداخلية تكشف خدعة الفيديو المخيف في ميت غمر

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إنه بالفحص تمكنت من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو ("القائم على النشر")، وهو سائق توك توك مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية.

ضبط سائق توك توك نشر مشاهد تمثيلية لابنته

وبمواجهته أقر بأن الطفلة الظاهرة في المقطع هي ابنته، وأنه قام بتصوير الفيديو كمشهد تمثيلي ونشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم التحفظ على المركبة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح

نبيل فهمي.. دبلوماسي "المهمات الصعبة" يقود الجامعة العربية في مرحلة استثنائية
حتى 1.02 جنيه.. سعر الدولار يقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
إيران تنفي استهداف محطة تحلية بالكويت وتتهم إسرائيل بالهجوم
بعد قفزات قياسية.. هل يصل الدولار إلى 60 جنيها خلال العام الحالي؟

البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها