واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتعزيز السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية، عبر حملات موسعة لأمن المنافذ والأمن الاقتصادي، لمواجهة كافة أشكال الجريمة.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات عن ضبط قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و46 قضية أمن عام، وقضية تهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة، وتنفيذ 108 أحكام قضائية متنوعة، وضبط 1399 مخالفة مرورية متنوعة في جميع أنحاء الجمهورية.

حملات موسعة للداخلية.. ضبط تهريب وبضائع ومخالفات مرورية وكهرباء

وفي مجال شرطة النقل والمواصلات، تم ضبط 1235 قضية متنوعة مرتبطة بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والقطارات.

ضبط 1287 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد ضمن جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات الأمنية المكبرة لتعزيز السيطرة الأمنية ومكافحة كافة صور الخروج على القانون، وضمان الأمن العام وحماية مصالح المواطنين.