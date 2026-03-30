إعلان

الأمن الاقتصادي: ضبط 1287 قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم

كتب : علاء عمران

12:06 م 30/03/2026 تعديل في 12:12 م

ضبط 1287 قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتعزيز السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية، عبر حملات موسعة لأمن المنافذ والأمن الاقتصادي، لمواجهة كافة أشكال الجريمة.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات عن ضبط قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و46 قضية أمن عام، وقضية تهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة، وتنفيذ 108 أحكام قضائية متنوعة، وضبط 1399 مخالفة مرورية متنوعة في جميع أنحاء الجمهورية.

حملات موسعة للداخلية.. ضبط تهريب وبضائع ومخالفات مرورية وكهرباء

وفي مجال شرطة النقل والمواصلات، تم ضبط 1235 قضية متنوعة مرتبطة بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والقطارات.
ضبط 1287 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد ضمن جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات الأمنية المكبرة لتعزيز السيطرة الأمنية ومكافحة كافة صور الخروج على القانون، وضمان الأمن العام وحماية مصالح المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الأمن الاقتصادي المنافذ الجمركية تهريب محطات مترو الأنفاق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مرق العظام أم مرق الدجاج.. أيهما الأنسب لنظامك الغذائي؟
نصائح طبية

مرق العظام أم مرق الدجاج.. أيهما الأنسب لنظامك الغذائي؟
المونوريل والقطار السريع.. تحرك حكومي عاجل لحسم التعويضات وتسريع التنفيذ
أخبار مصر

المونوريل والقطار السريع.. تحرك حكومي عاجل لحسم التعويضات وتسريع التنفيذ
نصائح ذهبية لخفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب
نصائح طبية

نصائح ذهبية لخفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب
السرفيس نزل الشارع.. تشغيل خطوط جديدة داخل قويسنا بتعريفة موحدة 6 جنيهات
أخبار المحافظات

السرفيس نزل الشارع.. تشغيل خطوط جديدة داخل قويسنا بتعريفة موحدة 6 جنيهات
كيف تدعم الألياف الموجودة في الموز حركة الأمعاء والهضم؟
نصائح طبية

كيف تدعم الألياف الموجودة في الموز حركة الأمعاء والهضم؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يكسر حاجز الـ 54 جنيها لأول مرة في تاريخه
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس