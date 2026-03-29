لم تكتفِ حركة حسم، الذراع المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، بالعمل العسكري، بل تبنت بالتوازي مسارا آخر يستهدف التأثير على الرأي العام وإثارة الجدل حول مؤسسات الدولة، عبر توظيف أدوات إعلامية وشبكات من الصحفيين والمراسلين.

اعترافات الإرهابي علي عبد الونيس

وبحسب اعترافات الإخواني الإرهابي علي محمود محمد عبد الونيس، أحد قيادات الحركة، والمتورط في قضايا عدة، سعت الحركة، بقيادة يحيى موسى وعلاء السماحي، إلى تنفيذ عملية نوعية كبرى داخل البلاد، تمثلت في تفخيخ عدد من السيارات، انفجرت إحداها بمحيط المعهد القومي للأورام.

وفي أعقاب ذلك، تحرك المتهم لتأمين خروجه من البلاد، حيث لجأ إلى حلمي الجزار الذي ساعده في استخراج تأشيرة سفر وجواز سفر، مقابل مبلغ مالي بلغ 10 آلاف دولار.

كما كشف عن ضلوعه في أنشطة ما عُرف بـ"لجنة الإعلام والتسريبات"، بناء على عرض من عبد الفتاح عطية، والتي تولى إدارتها كل من صهيب عبد المقصود وعبد الرحمن الشناف وعبد المجيد مشالي.

وهدفت هذه اللجنة إلى جمع معلومات وبيانات عن العاملين في مؤسسات الدولة، واستغلالها في التأثير على الرأي العام، من خلال إنشاء منصات إعلامية تبدو في ظاهرها داعمة للدولة، بينما تُستخدم فعليا لاختراق دوائر المعلومات وبث محتوى يهدف إلى زعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

ومن بين تلك المنصات موقع "جوار"، الذي ركز على قضايا المحبوسين، بهدف الضغط على الدولة وتحفيز حالة من الغضب المجتمعي. وبالتوازي، صدرت تعليمات للمتهم بتجنيد عناصر جديدة داخل البلاد للمشاركة في أنشطة التنظيم.

وأشار إلى تواصله مع محمود شحاتة، الذي تولى مهام استقطاب وفرز عناصر جديدة، إلى جانب إنشاء واجهات تُستخدم في تنفيذ العمليات، وكذلك مصطفى فتحي، الذي أسهم بحكم وضعه الاجتماعي في توسيع دوائر التجنيد واستقطاب عناصر من فئات مختلفة.

إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

وفي سياق موازٍ، جرى تأسيس كيان يحمل اسم "مؤسسة ميدان"، وُصف بأنه الذراع السياسي للحركة، ويقوده عدد من العناصر البارزة، من بينهم يحيى موسى ورضا فهمي ومحمد مناع (المعروف بمحمد منتصر)، إلى جانب محمد إلهامي وأحمد مولانا. وهدفت المؤسسة إلى توسيع الحاضنة الشعبية للتنظيم، واستقطاب عناصر جديدة، خاصة من خارج التيارات الإسلامية، للمشاركة في أنشطته.

ونظّمت المؤسسة فعاليات إعلامية متعددة، من بينها إنتاج محتوى رقمي وبرامج حوارية "بودكاست"، استهدفت الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور خارج الإطار التقليدي للجماعة. كما أشار المتهم إلى تلقيه عرضا من أحد العاملين بمؤسسة إعلامية بالخارج لتوحيد جهود المعارضة ذات الطابع الإسلامي، مع توفير تمويل مالي لدعم عمليات التجنيد وتنفيذ أنشطة داخل البلاد.

وبالتزامن مع هذه التحركات، اتخذت قيادات الحركة قرارا بإعادة إحياء العمل المسلح داخل مصر، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت في رصد هذه التحركات وإحباط المخطط، عقب استهداف العناصر المتسللة في منطقة أرض اللواء.

