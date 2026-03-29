أدلى القيادي الإخواني علي محمود محمد عبد الونيس، البالغ من العمر 34 عامًا، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، كشف خلالها عن تورطه في عدد من العمليات الإرهابية والتدريبات العسكرية داخل وخارج مصر، مؤكدة وزارة الداخلية استمرارها في التصدي بكل حزم لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية والداعمين لها.

اعترافات الإرهابي عبد الونيس لتنفيذ عمليات داخل مصر

وأوضح عبد الونيس أنه انضم لتنظيم الإخوان خلال فترة دراسته في كلية الزراعة بجامعة الأزهر، وهو من زاوية البقلي بمركز الشهداء في محافظة المنوفية. وذكر أنه استخدم أسماء حركية عدة أثناء عمله في الجناح المسلح للتنظيم، منها: عمر، كريم، البرنس، آدم، هشام، محمد فريد، الصياد، وأخيرًا أحمد.

وأضاف أنه في عام 2012 تم تكليفه بالعمل في لجنة العمل العام، ثم تولى مسؤولية لجنة الحراك بجامعة الأزهر، وفي 2014 انضم للجنة العمل النوعي، ومنها تواصل معه الإرهابي يحيى موسى وعرض عليه السفر والتدريب في قطاع غزة.

وأشار عبد الونيس إلى أنه سافر إلى قطاع غزة عبر أحد الأنفاق، وتلقى هناك تدريبات عسكرية متنوعة شملت مهارات الميدان، مضاد الدروع ومضاد للطيران، هندسة المتفجرات والقنص، مكث خلالها أربعة أشهر قبل أن يعود إلى مصر بتكليف لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، منها استهداف كمين العجيزي، استهداف مركز الشرطة في طنطا، ومحاولة اغتيال اللواء عادل رجائي تحت منزله بمدينة العبور.

إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

وأفاد عبد الونيس بأنه تم تكليفه لاحقًا بالسفر إلى الصومال لاستكمال نشاطاته، حيث حاول تنفيذ عمليات ضد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون واستهداف وزير البترول، إلا أن هذه العمليات لم تنجح. وأضاف أن يحيى موسى تواصل معه بشأن تدريبه على الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للطيران من نوع سام 7 وسام 17، وأكد له أنه تم تدريبه بالفعل في قطاع غزة، وأخبره بأن هناك عملية كبيرة يجري التحضير لها.

وأوضح القيادي الإخواني أن التواصل مع تنظيم المرابطون بقيادة هشام عشماوي وعماد عبدالحميد أدى إلى تأسيس معسكر تدريبي بالصحراء الغربية لتدريب العناصر على العمل المسلح، بهدف أن يكون قاعدة لانطلاق العمليات العسكرية داخل مصر، بما في ذلك استهداف الطائرة الرئاسية باستخدام الصواريخ المحمولة على الكتف. وأكد عبد الونيس أن التنظيم أعد بالفعل عناصر مدربة على الصواريخ، دون حاجة لتدريبه شخصيًا.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار التحقيقات لكشف كافة التفاصيل المتعلقة بالمخططات الإرهابية، وملاحقة جميع العناصر الضالعة في هذه الأعمال، وتؤكد حزم الدولة في مواجهة أي تهديد لأمن واستقرار البلاد.

