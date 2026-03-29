تمكنت مباحث التموين من ضبط نحو 2 مليون قطعة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع، مجهولة المصدر وبدون مستندات، داخل شركة غير مرخصة بالفيوم.

ضبط 2 مليون مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

وأوضحت التحريات أن المدير المسؤول عن الشركة كان يحتفظ بالكميات داخل مخزن تابع لها تمهيدًا لطرحها في الأسواق بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباح غير مشروعة، ما يشكل خطرًا على صحة المستخدمين.

وبعد استهداف مقر الشركة، تم ضبط المدير والكميات المشار إليها، واتخذت الأجهزة المعنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.