تحدث الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، عن مشاعره وتفكيره ليلة التعديل الوزاري، مؤكدًا أن الوزراء لا يسعون للسلطة أو الجاه أو المكسب المادي، بل هدفهم الأساسي هو خدمة الوطن.

وقال الوزير خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن كل الوزراء يفكرون في المجال الذي يمكنهم من تقديم أكبر عائد وأفضل خدمة للبلاد.

وأضاف الفريق كامل الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح في احتفال عيد الشرطة أن من لا يستطيع تنفيذ مهام وظيفته أو خدمة شعبه في تخصصه عليه الاعتذار.

وأشار إلى أن هذا هو التفكير السائد بين جميع الوزراء، مؤكدًا أنه سواء كان في منصب وزير النقل أو وزير الصناعة أو خارجهما، فإنه سيظل يخدم بلده بكل ما أوتي من قوة.

وتابع وزير النقل أن خدمة الوطن ليست مرتبطة بمنصب وزير أو نائب رئيس وزراء، بل هي طبيعة متأصلة فيه منذ ولادته، مشيرًا إلى أنه حتى لو ترك الوزارة، سيظل يعمل مع زملائه في الهيئة الهندسية ويسأل عنهم ويدعمهم.

وأكد أن المنصب ليس "أملة" بل شرف، وأن الشرف الحقيقي يكمن في خدمة البلاد وليس في شغل منصب بعينه.

وردًا على الهجمات التي يتعرض لها على وسائل التواصل الاجتماعي، قال الوزير إنه يتعرض للشتائم رغم أنه يؤدي واجبه على أكمل وجه، وإن أهله يشاهدون ذلك ويتألمون.

وأشار إلى أن بعض الكتاب المشهورين ينشرون صورًا لكباري في العراق ويقولون إنها كباري مصر معمولة بالخشب، متسائلاً: "طب اسألني قبل ما تشتمني".