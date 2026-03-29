بماذا كان يشعر كامل الوزير ليلة التعديل الوزاري؟

كتب : حسن مرسي

02:00 ص 29/03/2026

الفريق كامل الوزير

تحدث الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، عن مشاعره وتفكيره ليلة التعديل الوزاري، مؤكدًا أن الوزراء لا يسعون للسلطة أو الجاه أو المكسب المادي، بل هدفهم الأساسي هو خدمة الوطن.

وقال الوزير خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن كل الوزراء يفكرون في المجال الذي يمكنهم من تقديم أكبر عائد وأفضل خدمة للبلاد.

وأضاف الفريق كامل الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح في احتفال عيد الشرطة أن من لا يستطيع تنفيذ مهام وظيفته أو خدمة شعبه في تخصصه عليه الاعتذار.

وأشار إلى أن هذا هو التفكير السائد بين جميع الوزراء، مؤكدًا أنه سواء كان في منصب وزير النقل أو وزير الصناعة أو خارجهما، فإنه سيظل يخدم بلده بكل ما أوتي من قوة.

وتابع وزير النقل أن خدمة الوطن ليست مرتبطة بمنصب وزير أو نائب رئيس وزراء، بل هي طبيعة متأصلة فيه منذ ولادته، مشيرًا إلى أنه حتى لو ترك الوزارة، سيظل يعمل مع زملائه في الهيئة الهندسية ويسأل عنهم ويدعمهم.

وأكد أن المنصب ليس "أملة" بل شرف، وأن الشرف الحقيقي يكمن في خدمة البلاد وليس في شغل منصب بعينه.

وردًا على الهجمات التي يتعرض لها على وسائل التواصل الاجتماعي، قال الوزير إنه يتعرض للشتائم رغم أنه يؤدي واجبه على أكمل وجه، وإن أهله يشاهدون ذلك ويتألمون.

وأشار إلى أن بعض الكتاب المشهورين ينشرون صورًا لكباري في العراق ويقولون إنها كباري مصر معمولة بالخشب، متسائلاً: "طب اسألني قبل ما تشتمني".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خلال اجتماع اليوم.. تعرف علي أبرز قرارات مجلس إدارة الزمالك
رياضة محلية

خلال اجتماع اليوم.. تعرف علي أبرز قرارات مجلس إدارة الزمالك
كيف تتحول جينات الدماغ مع التقدم في العمر؟.. دراسة تكشف
نصائح طبية

كيف تتحول جينات الدماغ مع التقدم في العمر؟.. دراسة تكشف
باكستان تعلن موافقة إيران على السماح بمرور 20 من سفنها عبر مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

باكستان تعلن موافقة إيران على السماح بمرور 20 من سفنها عبر مضيق هرمز
نسرين طافش في الجيم وياسمين صبري بإطلالة رقيقة..لقطات نجوم الفن خلال 24
زووم

نسرين طافش في الجيم وياسمين صبري بإطلالة رقيقة..لقطات نجوم الفن خلال 24
حرب إيران.. كيف تدير روسيا وأوكرانيا معركتهما في خنادق الشرق الأوسط؟
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. كيف تدير روسيا وأوكرانيا معركتهما في خنادق الشرق الأوسط؟

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب