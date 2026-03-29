أكدت شركة ألمنيوم البحرين تعرض منشآتها لهجوم من قبل إيران، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.

أكدت شركة ألمنيوم البحرين، المعروفة أيضًا باسم ألبا، أن منشآتها استُهدفت في هجوم إيراني قبل يوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية نقلًا عن التايمز أوف إسرائيل.

وأعلنت شركة ألبا، أن شخصين أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم، مضيفة أنها تقوم بتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت.

يأتي هذا التأكيد بعد أن أعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أنه استهدف شركتي ألبا وإميريتس جلوبال للألمنيوم؛ ردا على الهجمات التي استهدفت مصنعين إيرانيين للصلب.