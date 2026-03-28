كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله وقوع مشاجرة بين فتاتين وعامل وأحد أفراد الأمن الإداري بأحد أماكن انتظار السيارات بمركز تجاري بالجيزة.

إصابة الطرفين خلال المشاجرة

وبالفحص أمكن تحديد طرفي المشاجرة، طرف أول عامل مصاب بسحجات بالوجه وشقيقتيه، وطرف ثان فرد أمن إداري مصاب بسحجات متفرقة بالجسم، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وبسؤالهم أقروا بحدوث المشاجرة بتاريخ 25/ الجاري أثناء تواجدهم بالموقف الخاص بالمركز التجاري، نتيجة خلاف على استقلال سيارة أجرة، بعد اعتقاد الطرف الأول أن الطرف الثاني قام بالتحرش بإحدى الفتيات، وتبادلوا التعدي بالسب والضرب بالأيدي، مما أدى إلى إصابتهم، قبل أن ينصرفوا من مكان الواقعة دون تحرير محضر عقب تدخل الأهالي للفصل بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.