إعلان

خلاف على أرض زراعية.. ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة في البحيرة

كتب : صابر المحلاوي

11:04 م 28/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.

ضبط المتهمين وبحوزتهم سلاحان أبيضان

وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكون من عامل وسيدة، وطرف ثان مكون من شخصين (أحدهما مصاب بكسر في الذراع الأيسر)، وذلك بسبب خلاف على شراء قطعة أرض زراعية مجاورة للطرفين، حيث تبادلوا التعدي على بعضهم بالضرب بالأيدي واستخدام أسلحة بيضاء، مما أسفر عن الإصابة المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم سلاحان أبيضان مستخدمان في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة البحيرة سلاح أبيض شرطة كفر الدوار خلافات الجيرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

