تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.

وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكون من عامل وسيدة، وطرف ثان مكون من شخصين (أحدهما مصاب بكسر في الذراع الأيسر)، وذلك بسبب خلاف على شراء قطعة أرض زراعية مجاورة للطرفين، حيث تبادلوا التعدي على بعضهم بالضرب بالأيدي واستخدام أسلحة بيضاء، مما أسفر عن الإصابة المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم سلاحان أبيضان مستخدمان في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.