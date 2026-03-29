كيف تتحول جينات الدماغ مع التقدم في العمر؟.. دراسة تكشف

كتب : مصراوي

01:00 ص 29/03/2026

الدماغ

كشفت دراسة نُشرت في دورية "Cell" الأمريكية عن فهم جديد لآلية شيخوخة الدماغ، حيث لم تعد مجرد تراجع طبيعي في نشاط الخلايا، بل نتيجة لفقدان الجسم القدرة على التحكم في تشغيل وإيقاف الجينات، ما يؤدي إلى حالة من الفوضى الكيميائية داخل الدماغ.

ضياع السيطرة على الجينات

يعمل الدماغ بنظام دقيق يشبه لوحة مفاتيح كهربائية ضخمة، حيث توجد علامات كيميائية صغيرة تحدد لكل جين موعد عمله وموعد توقّفه، بحسب موقع "لايف ساينس"، مع التقدم في العمر، تُمحى هذه العلامات تدريجيًا، ما يجعل الجينات تعمل بشكل عشوائي، وكأن الدماغ يعاني من "ماس كهربائي"، مما يربك وظائفه الأساسية.

الجينات المتمردة وجهاز المناعة

في أدمغة الفئران المسنة، لاحظ الباحثون نشاط "جينات قافزة" كانت في السابق صامتة ومنضبطة. هذه الجينات تبدأ بالتكرار والتحرك داخل الشفرة الوراثية، ما يسبب فوضى كبيرة داخل الخلايا. وبشكل مفاجئ، يستجيب جهاز المناعة لهذه الفوضى مهاجمًا خلايا الدماغ بدل حمايتها، ما يفسر التدهور التدريجي للذاكرة والقدرات العقلية.

سر المعمرين الفائقين

تظهر النتائج تناقضًا مثيرًا: الجسم يحاول حماية نفسه من هذه الجينات المتمردة، لكنه في النهاية يضر نسيجه العصبي. أما الأشخاص الذين يحتفظون بذاكرة قوية حتى سن متقدمة، والمعروفون باسم "المعمرون الفائقون"، فسرهم يبدو مرتبطًا بخلايا دماغية قادرة على إبقاء هذه الجينات تحت السيطرة لفترة أطول من غيرهم، مما يحمي وظائف دماغهم ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة العقلية.

الدماغ الجينات المناعة

