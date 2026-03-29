تنظر محكمة جنح العجوزة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد الإعلامي عمرو أديب، لاتهامه بـالسب والقذف.

اتهامات بالسب وإساءة

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت الإعلامي عمرو أديب إلى المحاكمة، على خلفية اتهامه بالسب والقذف بحق مرتضى منصور، إلى جانب إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه القضية في ظل خلافات سابقة بين الطرفين، شهدت تبادلًا للاتهامات والبلاغات القضائية المتعلقة بالسب والقذف.