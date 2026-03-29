تنظر المحكمة الاقتصادية، دعوى التعويض المقامة من دفاع الإعلامية ميار الببلاوي ضد محمد أبو بكر، للمطالبة بتعويض مالي قدره 5.7 مليون جنيه، وذلك على خلفية إدانتهما في واقعة السب والقذف المتبادل.

دعوى تعويض جديدة

وكانت محكمة النقض قد رفضت الطعون المقدمة من الطرفين على الحكم الصادر بتغريم كلٍ منهما 20 ألف جنيه، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى خلال الجلسات المقبلة للفصل في طلب التعويض.