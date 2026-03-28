تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ من ضبط أحد الأشخاص بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعديه على آخر باستخدام سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة الرياض.

اعتراف المتهم بالتعدي أثناء المشاجرة

وتبين أن المشاجرة نشبت بتاريخ 25 من الشهر الجاري بين طرف أول عامل وطرف ثان أحد الأشخاص، بسبب خلاف حول إيجار دراجة نارية، أسفرت عن إصابة الطرف الأول بسلاح أبيض.

وعقب ضبط مرتكب الواقعة والأداة المستخدمة، أقر بالتعدي أثناء المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.