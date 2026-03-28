أكد النائب محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على وجود بعض الشكاوى المتعلقة بآليات الاستجابة لمطالب أعضاء مجلس النواب من قبل بعض الوزراء والمحافظين، مشيرًا إلى أهمية الالتفات لمعدلات البطالة في محافظة كفر الشيخ.

وفي الوقت ذاته أشاد "داود" بجهود مصر الدبلوماسية الرصينة ومساهمتها الإيجابية والفاعلة في حل الصراعات الإقليمية.

كما تناول النائب محمد عبدالعليم داود، خلال اجتماع رؤساء الهيئات البرلمانية لحزب الوفد ملف التعيينات الحكومية، معربًا عن رؤيته بأن التعميم في قرار وقف التعيينات يتطلب مراجعة لبعض القطاعات، منوهًا إلى أهمية العمل على إيجاد حلول جذرية للمشكلات القائمة.

كما استعرض التحديات التي تواجه منظومة المعاشات، وبرنامج "تكافل وكرامة"، وملف تحديث بيانات بطاقات التموين، مقترحاً النظر في صياغة استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز جهود الحد من الفقر بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المختلفة، ومؤكداً في ختام مداخلته الحرص الكامل على أداء الدور الرقابي المسؤول بما يخدم الصالح العام ويدعم مسيرة العمل الحكومي.