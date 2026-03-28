وجه النائب الدكتور أحمد العطيفي التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة تجديد الثقة، معربًا عن تأييده لمقترح عقد اجتماعات دورية للهيئات البرلمانية، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل بين الحكومة والنواب بما يسهم في توضيح مختلف الملفات أمام الرأي العام.

وأشار العطيفي إلى ضرورة تبني مسارات عمل تشاركية تسهم في بلورة خطاب سياسي أكثر شفافية، ويلبي تطلعات المواطنين، مع الإشادة بتوجيهات رئيس الوزراء للوزراء بزيادة التواصل مع أعضاء البرلمان.

ولفت إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في آليات التعامل مع قيادات الصف الثاني بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما يتطلب مزيدًا من التنسيق لتيسير عمل النواب، إلى جانب ضرورة وضع آليات واضحة تضمن استجابة المحافظين ومديري المديريات لمطالب المواطنين.

كما أشار إلى وجود بعض التحديات في التعامل مع الشكاوى المقدمة للوزراء، مطالبًا بضرورة التعامل معها بمزيد من الجدية والاحترافية، إلى جانب وضع آليات تضمن التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

واختتم بتأكيد استمرار دعم وتأييد حزب «حماة الوطن» لجهود الحكومة في مختلف الملفات.