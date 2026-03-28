إعلان

هجوم جوي إسرائيلي واسع يستهدف منشآت عسكرية وبحرية في طهران

كتب : محمد جعفر

08:21 م 28/03/2026

سلاح الجو الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، أن سلاح الجو نفّذ خلال الساعات الماضية هجوماً جوياً واسعاً استهدف بنى تحتية عسكرية داخل العاصمة الإيرانية طهران، في إطار ما وصفه بتوسيع نطاق الضربات الموجهة ضد القدرات العسكرية الإيرانية.

ووفقاً للبيان، شملت الغارات مقر منظمة الصناعات البحرية الإيرانية، المسؤولة عن تطوير وتصنيع الوسائل القتالية البحرية، بما في ذلك الزوارق والمنصات المأهولة وغير المأهولة، إلى جانب المحركات وأنظمة التسليح.

كما أوضح الجيش أن الضربات استهدفت مواقع أخرى تُستخدم في تطوير وإنتاج أنظمة تسليح ومنظومات دفاع جوي، مشيراً إلى أن هذه العمليات تأتي بهدف الحفاظ على التفوق الجوي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سلاح الجو الإسرائيلي إيران وأمريكا مضيق هرمز الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غلق المحال 9 مساءً.. ما الأنشطة المستثناة من القرار؟
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

