تأجير حصان للأطفال يتحول لجريمة.. ضبط عامل ونجله بالغربية

كتب : صابر المحلاوي

07:38 م 28/03/2026

تعذيب حصان أثناء تأجيره للأطفال بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط عامل ونجله بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيامهما بالتعدي على حصان باستخدام عصا خشبية أثناء تأجيره للأطفال للتنزه بدائرة مركز شرطة السنطة.

اعتراف المتهمين بالتعدي على الحصان للسيطرة عليه

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين له معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهما على الأداة المستخدمة في الواقعة، وأقر المتهمان بأن الحصان أصيب بحالة هياج فقاموا بضربه بالعصا للسيطرة عليه وحماية المارة، وأن الواقعة حدثت أثناء تأجيره للأطفال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار التحقيق للتأكد من جميع ملابسات الواقعة.

أحدث الموضوعات

واشنطن تنفي مزاعم إيران بشأن استهداف قوات أمريكية في الإمارات
شئون عربية و دولية

واشنطن تنفي مزاعم إيران بشأن استهداف قوات أمريكية في الإمارات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
بحضور وزراء ونواب.. النائب عبدالمنعم إمام يحتفل بعقد قرانه -(25 صورة)
أخبار مصر

بحضور وزراء ونواب.. النائب عبدالمنعم إمام يحتفل بعقد قرانه -(25 صورة)
غلق المحال 9 مساءً.. ما الأنشطة المستثناة من القرار؟
أخبار مصر

غلق المحال 9 مساءً.. ما الأنشطة المستثناة من القرار؟
رئيس برلمانية الوفد يشتكي لمدبولي من استجابة بعض الوزراء لطلبات النواب
أخبار مصر

رئيس برلمانية الوفد يشتكي لمدبولي من استجابة بعض الوزراء لطلبات النواب

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب