تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط عامل ونجله بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيامهما بالتعدي على حصان باستخدام عصا خشبية أثناء تأجيره للأطفال للتنزه بدائرة مركز شرطة السنطة.

اعتراف المتهمين بالتعدي على الحصان للسيطرة عليه

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين له معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهما على الأداة المستخدمة في الواقعة، وأقر المتهمان بأن الحصان أصيب بحالة هياج فقاموا بضربه بالعصا للسيطرة عليه وحماية المارة، وأن الواقعة حدثت أثناء تأجيره للأطفال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار التحقيق للتأكد من جميع ملابسات الواقعة.