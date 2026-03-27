كشفت أجهزة أمن بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعرض فتاة للتعدي بالضرب وملاحقتها بعد رفضها ارتباط شخص بها، مما أثار جدلًا واسعًا بين رواد المواقع.

مطاردة واعتداء بالضرب

أوضحت التحريات أن الشاكية، مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، تضررت من سائق له معلومات جنائية ومقيم بذات الدائرة، حيث قام بالاعتداء عليها بالضرب وتهديدها أثناء عودتها من عملها بسبب رفضها الارتباط به. وأكدت أنها لم تقم بتحرير محضر في البداية.

ضبط المتهم في واقعة فتاة الزاوية الحمراء

باشرت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة وتمكنت من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أمام رجال المباحث، أقر بارتكاب الواقعة لرغبته في الارتباط بالشاكية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.