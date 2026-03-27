مطاردة واعتداء بالضرب على فتاة بالزاوية الحمراء.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : عاطف مراد

02:47 م 27/03/2026

المتهم

كشفت أجهزة أمن بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعرض فتاة للتعدي بالضرب وملاحقتها بعد رفضها ارتباط شخص بها، مما أثار جدلًا واسعًا بين رواد المواقع.

أوضحت التحريات أن الشاكية، مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، تضررت من سائق له معلومات جنائية ومقيم بذات الدائرة، حيث قام بالاعتداء عليها بالضرب وتهديدها أثناء عودتها من عملها بسبب رفضها الارتباط به. وأكدت أنها لم تقم بتحرير محضر في البداية.

باشرت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة وتمكنت من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أمام رجال المباحث، أقر بارتكاب الواقعة لرغبته في الارتباط بالشاكية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اعتداء بالضرب الزاوية الحمراء ضبط سائق أمن القاهرة

