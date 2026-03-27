

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق لحظة تعرض فتاة للمعاكسة والتحرش اللفظي من قائد دراجة نارية بمنطقة مدينة الشروق، في واقعة أثارت موجة غضب واستياء واسع.

تحرش لفظي

تلقت "وحدة الرصد والمتابعة" البلاغ بعد تداول الفيديو، وانتقلت الأجهزة الفنية لفحص محتواه وتحديد هوية الأطراف. وبسؤال الشاكية، وهي طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق، أفادت بأنها تعرضت لملاحقة وعبارات خادشة للحياء أثناء سيرها، فقامت بتوثيق الواقعة بهاتفها المحمول لنيل حقها قانونياً.

عامل توصيل طلبات

باشرت المباحث تعقب خط سير الدراجة النارية باستخدام التقنيات الحديثة، وتم تحديد قائد الدراجة المتورط، والذي تبين أنه يعمل "عامل توصيل طلبات" ومقيم بمحافظة بني سويف.

ضبط المتهم

تم ضبط الدراجة النارية وقائدها، وأُحيل إلى القسم لمواجهته بالمقطع المصور والأدلة المتوفرة. واعترف المتهم بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو، مبرراً فعلته بتبريرات واهية لم تمنعه من المساءلة القانونية.

إجراءات قانونية

قررت الأجهزة الأمنية التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.