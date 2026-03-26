نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما ورد بمنشور تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج والتي دأبت على تبنى ادعاءات العناصر الجنائية والمتضمن الزعم بوجود شكاوى من أهلية النزلاء المودعين بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بتردي أوضاع الاحتجاز والرعاية الصحية داخل المركز وعدم كفاية مدة الزيارات ، وكذا الزعم بقيام نزيلين جنائيين بالضغط على باقي النزلاء لدفع مبالغ مالية نظير تحسين أوضاعهم داخل محبسهم.

وأكد المصدر عبر بيان لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة ، وأن ذلك يأتي في إطار المحاولات اليائسة والمستمرة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات للتشكيك في السياسة العقابية الحديثة ، بما يدلل على حالة إفلاسها.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.