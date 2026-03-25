"فيديو يكشف استعراضًا خطيرًا لـ 3 دراجات نارية على الطريق بالدقهلية
كتب : علاء عمران
ضبط 6 أشخاص أثناء استعراض خطير على الطريق بالدقهل
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائدي 3 دراجات نارية بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية على أحد الطرق السريعة بالدقهلية، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
استعراض 3 دراجات نارية
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة في الفيديو، والتي كانت بدون لوحات معدنية، إضافة إلى ضبط 6 أشخاص كانوا يقودونها، وجميعهم مقيمون بنطاق محافظة الدقهلية.
حركات استعراضية للمزاح والتسلية
أقر جميع المستقلين بالدراجات بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أنهم قاموا بها بغرض المزاح والتسلية، غير مدركين خطورة تصرفهم على الطريق العام.
الإجراءات القانونية
تم التحفظ على الدراجات النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين على الطرق.
