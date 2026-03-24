كشف ملابسات الاعتداء على مصور فيديو في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين، أحدهما يحمل عصا خشبية، بالاعتداء بالضرب على مصور الفيديو في محافظة بني سويف.

كشف ملابسات الاعتداء على مصور في بني سويف

أفاد القائم بتصوير المقطع، المقيم بدائرة مركز شرطة الفشن، بأن الواقعة وقعت بتاريخ 18 الجاري، أثناء قيامه بشراء بعض المتطلبات من أحد الأكشاك بذات المركز، حيث نشبت مشادة كلامية بينه وبين الأول، وتدخل الآخر لمناصرته، ثم اعتديا عليه بالسب والضرب باستخدام عصا خشبية اعتراضًا على تصويره للمقطع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

