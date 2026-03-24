الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء على طالبة وزميلها بجنوب سيناء

كتب : علاء عمران

04:34 م 24/03/2026

كشف ملابسات فيديو اعتداء على طالبة وزميلها بجنوب س

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله طالبة من سائق سيارة أجرة "تاكسي" لقيامه بالتعدي عليها وزميلها بألفاظ نابية.


أفادت التحريات أن الحادث وقع نتيجة خلاف حول قيمة الأجرة بين السائق والطالبين، حيث قام السائق بالتعدي عليهما لفظيًا بألفاظ نابية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في المقطع، وقائدها الذي تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة، وله معلومات جنائية سابقة، ويقيم بمنطقة طور سيناء.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة الخلاف على قيمة الأجرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار عاجل من رابطة الأندية بتعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج
رياضة محلية

قرار عاجل من رابطة الأندية بتعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج
ظافر العابدين يروج لمسلسله الجديد "ممكن" مع نادين نسيب نجيم
زووم

ظافر العابدين يروج لمسلسله الجديد "ممكن" مع نادين نسيب نجيم
حالة الطقس.. وزير التعليم: منح المدارس إجازة يومي الأربعاء والخميس
مدارس

حالة الطقس.. وزير التعليم: منح المدارس إجازة يومي الأربعاء والخميس

رد رسمي.. قطر تكشف موقفها من الوساطة بين واشنطن وطهران
شئون عربية و دولية

رد رسمي.. قطر تكشف موقفها من الوساطة بين واشنطن وطهران
تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية الأربعاء والخميس
الأزهر

تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية الأربعاء والخميس

