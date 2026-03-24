كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله طالبة من سائق سيارة أجرة "تاكسي" لقيامه بالتعدي عليها وزميلها بألفاظ نابية.



كشف ملابسات فيديو اعتداء على طالبة وزميلها بجنوب سيناء



أفادت التحريات أن الحادث وقع نتيجة خلاف حول قيمة الأجرة بين السائق والطالبين، حيث قام السائق بالتعدي عليهما لفظيًا بألفاظ نابية.

ضبط سائق "تاكسي" تعدى على طالبين بسبب خلاف على الأجرة



تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في المقطع، وقائدها الذي تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة، وله معلومات جنائية سابقة، ويقيم بمنطقة طور سيناء.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة الخلاف على قيمة الأجرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

