حصل "مصراوي" على تفاصيل المعاينة وأقوال الشهود بشأن الواقعة المتهم فيها شاب بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة داخل الشقة سكنهم، والمعروفة إعلاميًا بـ "مذبحة كرموز".

بداية الواقعة

بدأت الواقعة ببلاغ من الأهالي بتاريخ 21 مارس الجاري، عن شاب يحاول الانتحار من الطابق الثالث عشر بأحد المجمعات السكنية بمنطقة كرموز.

وعقب السيطرة عليه، تبين أنه يدعى ريان و. م. م. (مواليد 2005)، عاطل ومقيم بذات العنوان، ومصاب بجروح قطعية برسغيه ورقبتُه.

أيد الواقعة الشاهد الأول محمد م. ع. (46 عامًا - عامل أمن)، والذي أكد استغاثة الأهالي لإنقاذ الشاب ومنعه من القفز.

وفور إنقاذه، أدلى المتهم باعترافات، حيث أقر بأن والدته أبلغته منذ 4 أيام بضرورة إنهاء حياتهم جميعًا نظرًا لظروف المعيشة ورفض والدهم - يحمل جنسية دولة عربية ومقيم بدولة عربية أخرى- الإنفاق عليهم.

معاينة شقة كرموز وقائمة الضحايا

انتقلت قوة أمنية إلى مسكن المتهم الكائن بالطابق السادس (شقة مساحتها 90 مترًا مكونة من صالة و3 غرف ومطبخ وحمام).

وكشفت المعاينة عن وجود 6 جثامين بكامل ملابسهم وهم: انجي ع. ع. (الأم) مواليد 1985، مصابة بجروح قطعية بالرقبة والرسغين، يوسف و. م. م. (الابن) مواليد 2009، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وجروح بالرسغين، يحيى و. م. م. (الابن) مواليد 2011، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وجروح بالرسغين.

كما عثر على جثامين كل من: رهف و. م. م. (الابنة) مواليد 2014، مصابة بجروح قطعية برسغي اليدين، ملك و. م. م. (الابنة): مواليد 2016، مصابة بجروح قطعية برسغي اليدين، ياسين و. م. م. (الابن): مواليد 2018، مصاب بجروح قطعية برسغي اليدين.

اتفاق مسبق للموت.. وشراء شفرات الجريمة

كما أقر المتهم "ريان و." بأن والدته أرسلت شقيقه الثالث (يحيى و. م. م.) لشراء شفرات حلاقة "أمواس" من محل بقالة مجاور، ثم نفذ هو ووالدته الجريمة بتاريخ 17 مارس الجاري بإحداث الإصابات المذكورة للأطفال الخمسة بناءً على اتفاق مسبق، ثم قامت الأم بإنهاء حياتها، بينما حاول هو الانتحار عدة مرات ولم يتمكن إلا بالصعود لسطح العقار في يوم البلاغ.

شهادة الصديقة: تحذيرات منذ "عام كامل"

وأثناء إجراءات الفحص والمعاينة تقدمت للشهادة مي س. ح. (40 عامًا) ووالدتها امل س. ن. (63 عامًا)، حيث قررت الأولى أنها صديقة الأم المتوفاة، وأكدت أن الأم الراحلة "انجي" كانت أبلغتها برغبتها في التخلص من حياتها وحياة أطفالها منذ عام كامل، وكررت ذات البلاغ قبل الحادث بـ 4 أيام، وذلك بسبب ضيق الحال ورفض الأب - عربي الجنسية - الإنفاق عليهم تمامًا.

وعلى إثر ذلك تم التحفظ على المتهم ريان و. م.، وشفرات الحلاقة المستخدمة التي عُثر عليها في مطبخ الشقة، وتم إخطار النيابة العامة وقسم الأدلة الجنائية لمباشرة التحقيقات رسميًا.

