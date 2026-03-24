سي بي إس: إيران تتلقى مقترحات أمريكية عبر وسطاء تمهيدًا لمحادثات محتملة

كتب : وكالات

04:49 م 24/03/2026

أفاد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإيرانية، بأن طهران تلقت مقترحات من الولايات المتحدة عبر وسطاء، في ظل تقارير متباينة بشأن إمكانية إجراء محادثات بين الجانبين.

وقال المسؤول، في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن "إيران تلقت نقاطًا من الولايات المتحدة عبر وسطاء، وهي قيد المراجعة"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مضمونها.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الخطوة قد تمثل تمهيدًا لاحتمال إجراء محادثات، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لم يتم تأكيد بدء أي مفاوضات حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إن بلاده أجرت محادثات مع إيران لإنهاء الحرب، وهو ما نفاه رئيس البرلمان الإيراني، مؤكدًا عدم وجود مفاوضات مع واشنطن في الوقت الراهن.

وجدد ترامب التأكيد على إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف الصراع، وذلك عقب قرار إدارته تأجيل تنفيذ تهديدات سابقة بقصف منشآت الطاقة الإيرانية.

إيران الولايات المتحدة وزارة الخارجية الإيرانية

