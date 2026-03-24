وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس طارق الملا، على 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركات محلية وعالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في مناطق امتياز حيوية.

وتضمنت قائمة المشروعات مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات: "سي آي إس جاز إس إيه"، و"أتن بتروليوم ليمتد"، و"تييرا بتروليوم إل تي دي"، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2004 والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2015، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.

وتضمنت القائمة أيضًا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات: "كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي"، و"أوشينير زعفرانة إل تي دي"، و"صحاري للزيت والغاز"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

وكذلك وافقت على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي "كايرون أويل آند جاز ليمتد" و"كابريكورن إيجيبت ليمتد"، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).