تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي صباح اليوم، بشأن حادث مصرع طفل إثر سقوطه داخل موقع حفر تحت الإنشاء بمدينة الرحاب التابعة لمدينة أسيوط الجديدة، مساء أمس الاثنين؛ كلف المستشار محمد البطران، مدير النيابة الإدارية بأسيوط الجديدة، فريقًا من أعضاء النيابة بالانتقال لإجراء معاينة لموقع الحادث.

استدعاء المسؤولين وطلب التراخيص.. تطورات جديدة في واقعة أسيوط

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له، بأن فريق التحقيق ضم كلًا من: المستشار عمرو علي، والمستشار محمد سيد، وهناء محمد، وكيل أول النيابة، وإسراء محمد، وكيل النيابة، وذلك برفقة لجنة فنية متخصصة من مديرية الإسكان بأسيوط.

وكشفت المعاينة أن الموقع عبارة عن أعمال حفر لوضع أساسات مركز تجاري تحت الإنشاء بعمق نحو 4 أمتار، وممتلئ جزئيًا بمياه غير معلومة المصدر بعمق يقارب مترًا ونصف، دون وجود أي إجراءات احترازية لضمان سلامة المارة. كما تبين أن الموقع يقع بجوار مدرسة تعليم أساسي ومخبز وعدد من العمارات السكنية.

تفاصيل صادمة في واقعة مصرع طفل بأسيوط

واستمع فريق النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وعقب انتهاء المعاينة، قررت النيابة طلب ملف الترخيص الخاص بمشروع إنشاء المركز التجاري محل الحادث، وإعادة مخاطبة مديرية الإسكان بأسيوط لندب لجنة فنية، واستدعاء المختصين بجهاز تنمية أسيوط الجديدة. وجارٍ استكمال التحقيقات.

اقرأ أيضا:

