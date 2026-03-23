كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية ملابسات مقطع فيديو متداول لسرقة قطع حديدية خاصة بحواجز مترو الأنفاق.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل من محام بالشركة المسند إليها الأعمال الخاصة بالمترو بتكسير شخص الحاجز الخرسانى الخاص بحواجز المترو وسرقة بعض قطع حديد التسليح منه.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.