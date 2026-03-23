كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيادة طفل وبصحبته 4 أطفال آخرين سيارة برعونة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" ، وقائدها (طالب 14 عاما وبرفقته 4 أطفال آخرين- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العاشر بالشرقية، وضبط مالك السيارة "والد قائد السيارة" (مقيم بذات الدائرة.

بمواجهته أقر بارتكاب ابنه الواقعة دون علمه وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.

