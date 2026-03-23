عبر تطبيقات المراهنات.. تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بالنصب على المواطنين

كتب : محمود الشوربجي

06:26 م 23/03/2026

حبس متهم -أرشيفية

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال الترويج لتطبيقات المراهنات الإلكترونية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل واقعة النصب على المواطنين

كانت التحريات قد كشفت أن المتهم الرئيسي يتولى إدارة عدد من الحسابات كوكيل لأحد تطبيقات المراهنات، ويتلقى تكليفات من القائمين على التطبيق بالخارج، بشأن تنفيذ عمليات السحب والإيداع الخاصة بالمستخدمين، مستعينًا بآخرين لتسهيل حركة التحويلات المالية مقابل نسبة من الأرباح.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم، وعثر بحوزتهم على عدد من الهواتف المحمولة، وأجهزة حاسب آلي، وشرائح اتصالات، بالإضافة إلى مبالغ مالية ومحافظ إلكترونية تحتوي على أرصدة بعملات محلية وأجنبية، فضلاً عن حسابات على تطبيقات العملات المشفرة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النصب على المواطنين لمراهنات الإلكترونية لنيابة العامة

بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟
بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟
المشدد 6 سنوات لرئيس النادي الإسماعيلي السابق "نصر أبو الحسن"
المشدد 6 سنوات لرئيس النادي الإسماعيلي السابق "نصر أبو الحسن"
بعد إساءة استخدام زيها الرسمي بأحد الأفلام.. بيان عاجل من مصر للطيران
بعد إساءة استخدام زيها الرسمي بأحد الأفلام.. بيان عاجل من مصر للطيران
صفقة الـ230 مليون جنيه.. "الداخلية" تُحبط تهريب 3 أطنان مخدرات في السويس
صفقة الـ230 مليون جنيه.. "الداخلية" تُحبط تهريب 3 أطنان مخدرات في السويس
2289 فرصة عمل للشباب.. "العمل" تفتح أبواب التوظيف بـ 9 محافظات
2289 فرصة عمل للشباب.. "العمل" تفتح أبواب التوظيف بـ 9 محافظات

