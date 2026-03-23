إحالة العاملين بمركز شباب ميت العطار للشؤون القانونية

كتب : أسامة علاء الدين

07:39 م 23/03/2026

تابع الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الإثنين الموافق 23 مارس، عددًا من مراكز الشباب بإدارتي بنها وطوخ، في ختام إجازة عيد الفطر، للاطمئنان على انتظام سير العمل وانضباط العاملين ومستوى النظافة العامة داخل المراكز.

توجيهات الوزارة والمحافظة

جاءت هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق خلال فترات الأعياد.

متابعة المراكز وحالة الانضباط

وشملت الجولة متابعة مراكز شباب: ميت العطار، الفاخوره، طحلة، كفر طحلة، دجوي، وأكياد دجوي. وقد تبيّن أن جميع المراكز تعمل بشكل طبيعي، فيما عدا مركز شباب ميت العطار، الذي تم رصده مفتوحًا دون تواجد العاملين، حيث تم تحويل المخالفين إلى الشئون القانونية فورًا.

تأكيد على الالتزام المستمر

أكد الفرماوي على استمرار المتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء مراكز الشباب والرياضة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المشدد 6 سنوات لرئيس النادي الإسماعيلي السابق "نصر أبو الحسن"
أخبار المحافظات

المشدد 6 سنوات لرئيس النادي الإسماعيلي السابق "نصر أبو الحسن"
خاص| بعد سحبه من السينمات.. كواليس مفاوضات صناع "سفاح التجمع" مع الرقابة
زووم

خاص| بعد سحبه من السينمات.. كواليس مفاوضات صناع "سفاح التجمع" مع الرقابة

شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان..
أخبار المحافظات

شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان..
ليس المرشد الأعلى.. ترامب: نتحدث مع مسؤول إيراني محترم
شئون عربية و دولية

ليس المرشد الأعلى.. ترامب: نتحدث مع مسؤول إيراني محترم
ماذا يحدث لجسمك عند التعرض المنتظم للشمس؟.. فوائد وأضرار
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند التعرض المنتظم للشمس؟.. فوائد وأضرار

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

مصر تبدأ برنامج حفر 4 آبار غاز جديدة بشراكة عالمية
ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات مثمرة مع إيران لوقف شامل للحرب
صواريخ إيران تهز "حصن ديمونة".. لماذا فشلت مظلة إسرائيل الدفاعية؟
مواعيد عمل المترو والقطار الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان.. والأبناء تأثروا بها نفسيًا
تحرك حاسم.. إزالة تعديات بـ 21 محافظة وتنفيذ قرارات فورية