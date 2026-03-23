تابع الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الإثنين الموافق 23 مارس، عددًا من مراكز الشباب بإدارتي بنها وطوخ، في ختام إجازة عيد الفطر، للاطمئنان على انتظام سير العمل وانضباط العاملين ومستوى النظافة العامة داخل المراكز.

توجيهات الوزارة والمحافظة

جاءت هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق خلال فترات الأعياد.

متابعة المراكز وحالة الانضباط

وشملت الجولة متابعة مراكز شباب: ميت العطار، الفاخوره، طحلة، كفر طحلة، دجوي، وأكياد دجوي. وقد تبيّن أن جميع المراكز تعمل بشكل طبيعي، فيما عدا مركز شباب ميت العطار، الذي تم رصده مفتوحًا دون تواجد العاملين، حيث تم تحويل المخالفين إلى الشئون القانونية فورًا.

تأكيد على الالتزام المستمر

أكد الفرماوي على استمرار المتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء مراكز الشباب والرياضة.