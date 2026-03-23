إحالة ربة منزل للمحاكمة لسرقتها حقيبة أموال من محل ببدر

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، إحالة ربة منزل إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بسرقة حقيبة أموال من داخل أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة بدر.

تفاصيل واقعة سرقة حقيبة أموال من محل ببدر

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام سيدة بسرقة حقيبة تحتوي على مبلغ مالي من داخل محل تجاري بمدينة بدر.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها ربة منزل وتقيم بدائرة القسم، ولها معلومات جنائية سابقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها جزء من المبلغ المالي المستولى عليه.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، مستغلة انشغال العاملين بالمحل، وأضافت أنها أقدمت على السرقة بسبب مرورها بضائقة مالية، وأنفقت باقي المبلغ على احتياجاتها الشخصية وسداد بعض الديون، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

