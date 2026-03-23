إحالة ربة منزل للمحاكمة لسرقتها حقيبة أموال من محل ببدر

كتب : محمود الشوربجي

06:22 م 23/03/2026

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، إحالة ربة منزل إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بسرقة حقيبة أموال من داخل أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة بدر.

تفاصيل واقعة سرقة حقيبة أموال من محل ببدر

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام سيدة بسرقة حقيبة تحتوي على مبلغ مالي من داخل محل تجاري بمدينة بدر.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها ربة منزل وتقيم بدائرة القسم، ولها معلومات جنائية سابقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها جزء من المبلغ المالي المستولى عليه.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، مستغلة انشغال العاملين بالمحل، وأضافت أنها أقدمت على السرقة بسبب مرورها بضائقة مالية، وأنفقت باقي المبلغ على احتياجاتها الشخصية وسداد بعض الديون، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

فيديو صادم.. اعتداء بسلاح أبيض على سائق وشقيقه في الدقهلية

فيديو مثير| مشاجرة دامية بأسلحة بيضاء بسبب خلافات أراضٍ بالمنوفية تنتهي بتدخل الأمن

فيديو.. طالب يتحرش بفتاة ويحاول الاستيلاء على هاتفها بالدقهلية

سرقة حقيبة أموال در سم شرطة بدر لنيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صفقة الـ230 مليون جنيه.. "الداخلية" تُحبط تهريب 3 أطنان مخدرات في السويس
حوادث وقضايا

صفقة الـ230 مليون جنيه.. "الداخلية" تُحبط تهريب 3 أطنان مخدرات في السويس
خاص| بعد سحبه من السينمات.. كواليس مفاوضات صناع "سفاح التجمع" مع الرقابة
زووم

خاص| بعد سحبه من السينمات.. كواليس مفاوضات صناع "سفاح التجمع" مع الرقابة

"حرب إيران".. مصر تدعو لانتهاز مبادرة ترامب الأخيرة لتغليب الحوار
شئون عربية و دولية

"حرب إيران".. مصر تدعو لانتهاز مبادرة ترامب الأخيرة لتغليب الحوار

"بوظت حفلة صحابي".. دنيا سامي تفاجئ جمهور "بلاك تيما" باللهجة اللبنانية
زووم

"بوظت حفلة صحابي".. دنيا سامي تفاجئ جمهور "بلاك تيما" باللهجة اللبنانية
فيديو صادم| مشاجرة بمبيد حشري في شرم الشيخ.. والداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

فيديو صادم| مشاجرة بمبيد حشري في شرم الشيخ.. والداخلية تكشف التفاصيل

مصر تبدأ برنامج حفر 4 آبار غاز جديدة بشراكة عالمية
ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات مثمرة مع إيران لوقف شامل للحرب
صواريخ إيران تهز "حصن ديمونة".. لماذا فشلت مظلة إسرائيل الدفاعية؟
مواعيد عمل المترو والقطار الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان.. والأبناء تأثروا بها نفسيًا
تحرك حاسم.. إزالة تعديات بـ 21 محافظة وتنفيذ قرارات فورية