"حرب إيران".. مصر تدعو لانتهاز مبادرة ترامب الأخيرة لتغليب الحوار

كتب : محمد جعفر

04:41 م 23/03/2026

بدر عبد العاطي

قالت وزارة الخارجية إنها تتابع بشكل مستمر ولصيق التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على مدار الأسابيع الماضية، مجددًة في هذا الصدد إدانتها للهجمات التي طالت دول الخليج والأردن الشقيقة ورفضها المساس بأمنها وسيادتها بشكل قاطع، ومحذرًة من التداعيات الوخيمة لاستمرار التصعيد الحالي على الأمن والاستقرار الإقليميين وانعكاساته وآثاره الاقتصادية والتجارية التي طالت المنطقة والعالم بأسره.

وفي بيان صادر عن الوزارة، أكدت مصر أنها تبذل جهوداً دؤوبة وتواصل اتصالاتها الحثيثة وجهودها المكثفة مع جميع الأطراف المعنية على مدار الايام الأخيرة لمنع الوصول الى نقطة اللاعودة ووقف التصعيد في المنطقة وتجنب الانزلاق إلي الفوضي الشاملة، وتقوم مصر ببذل كافة المساعي الممكنة، بالتنسيق الوثيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد والتوصل إلى تهدئة توقف الصراع الدائر وتحول دون اتساع رقعته في المنطقة وانزلاقها إلى حالة فوضى إقليمية شاملة.

ورحبت مصر بكافة الجهود والمبادرات التي من شأنها خفض التصعيد وحدة التوتر وبما يمهد لخفض التصعيد وإنهاء الحرب، مثمنًة فى هذا الإطار تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، والتي أشار فيها إلى الاتصالات المكثفة لخفض التصعيد واعتزامه وقف خططته لاستهداف منشآت الطاقة الإيرانية، مقدرًة أهمية انتهاز هذه الفرصة والبناء عليها لتغليب الحوار لوقف التصعيد وصولا لإنهاء الحرب.

كما شددت مصر على ضرورة العمل على تشجيع هذه الأصوات الإيجابية التي تدعم الحوار والتفاوض، مؤدًة أنها لن تألوا جهدا للعمل على استمرار جهودها المكثفة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإبقاء باب الحوار والدبلوماسية مفتوحا حفاظا على مقدرات الشعوب وصيانة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

