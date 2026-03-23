

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية بالمنوفية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين تلقي مركز شرطة منوف بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكون من 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح متفرقة، وطرف ثانٍ مكون من 4 أشخاص مصابين بجروح وكسور، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات حول الجيرة في الأراضي الزراعية.

وتبادل الطرفان التعدي باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم سلاحان أبيضان وعصيان خشبيتان، وتم نقل 3 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات ذاتها، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

