واصلت وزارة الداخلية جهودها المجتمعية بتوجيه مأموريات إلى مختلف المحافظات لتوزيع كحك العيد على المواطنين، ضمن مبادرة "كلنا واحد" وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

الداخلية توزع كحك العيد على المواطنين ضمن مبادرة "كلنا واحد" بمناسبة عيد الفطر

وشملت المأموريات الشوارع والميادين العامة، والمناطق الجديدة، إلى جانب المستشفيات ودور رعاية المسنين، فضلاً عن مراكب الصيد بنهر النيل ووسائل النقل العام، في إطار حرص الوزارة على إدخال البهجة إلى نفوس المواطنين.

ولاقت المبادرة استحسانًا واسعًا من المواطنين، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية، مؤكدين تقديرهم لجهود الداخلية في تعزيز التواصل مع المجتمع، فيما سادت أجواء من الفرحة وتبادل التهاني.

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)



علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق