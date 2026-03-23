الداخلية توزع كحك العيد على المواطنين ضمن مبادرة "كلنا واحد" بمناسبة عيد الفطر | فيديو وصور

كتب : علاء عمران

12:09 م 23/03/2026 تعديل في 01:28 م
    الداخلية توزع كحك العيد على المواطنين
    الداخلية توزع كحك العيد على المواطنين
    الداخلية توزع كحك العيد على المواطنين
    الداخلية توزع كحك العيد على المواطنين

واصلت وزارة الداخلية جهودها المجتمعية بتوجيه مأموريات إلى مختلف المحافظات لتوزيع كحك العيد على المواطنين، ضمن مبادرة "كلنا واحد" وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وشملت المأموريات الشوارع والميادين العامة، والمناطق الجديدة، إلى جانب المستشفيات ودور رعاية المسنين، فضلاً عن مراكب الصيد بنهر النيل ووسائل النقل العام، في إطار حرص الوزارة على إدخال البهجة إلى نفوس المواطنين.

ولاقت المبادرة استحسانًا واسعًا من المواطنين، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية، مؤكدين تقديرهم لجهود الداخلية في تعزيز التواصل مع المجتمع، فيما سادت أجواء من الفرحة وتبادل التهاني.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول صورة لضحايا "مذبحة كرموز" بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أول صورة لضحايا "مذبحة كرموز" بالإسكندرية

مبلغ كبير.. كم حصد الزمالك ماليًا عقب تأهله لنصف نهائي الكونفدرالية؟
رياضة محلية

مبلغ كبير.. كم حصد الزمالك ماليًا عقب تأهله لنصف نهائي الكونفدرالية؟
خسر 220 جنيها.. هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
اقتصاد

خسر 220 جنيها.. هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
لا تتجاهلها.. تحذير من أعراض السرطان الخطيرة
نصائح طبية

لا تتجاهلها.. تحذير من أعراض السرطان الخطيرة

شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان..
أخبار المحافظات

شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان..

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات مثمرة مع إيران لوقف شامل للحرب
صواريخ إيران تهز "حصن ديمونة".. لماذا فشلت مظلة إسرائيل الدفاعية؟
مواعيد عمل المترو والقطار الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان.. والأبناء تأثروا بها نفسيًا
تحرك حاسم.. إزالة تعديات بـ 21 محافظة وتنفيذ قرارات فورية