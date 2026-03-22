سايس بالإسماعيلية يعتدي على مواطن ويطلب أموالا.. والشرطة تضبطه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد المواطنين بالتضرر جراء اعتداء من منادي سيارات، الذي طالب المارة بدفع مبلغ مالي "دون وجه حق" مقابل إيقاف سيارته في أحد شوارع الإسماعيلية، كما تعدى عليه بالضرب.

تحديد وضبط المتهم

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة فايد، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

مزاولة مهنة سايس بدون ترخيص

أقر المتهم أيضًا بمزاولة مهنة سايس "بدون ترخيص"، والتسول واستجداء المارة بقصد التربح.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، ضمن جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفين وحماية المواطنين.