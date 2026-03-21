واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الانضباط المروري وتعزيز السلامة على الطرق.

خلال 24 ساعة أمكن ضبط (114967) مخالفة مرورية متنوعة وفحص (549) سائق تبين إيجابية (10) حالات تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (415) مخالفة مرورية متنوعة، وفحص (50) سائق تبين إيجابية حالة لتعاطيها المواد المخدرة، و(5) محكوم عليهم بإجمالى (9) أحكام.