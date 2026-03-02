كشف التقرير الطبي المبدئي الموقع على "هند" التي أصيبت جراء اعتداء طليقها عليها بسلاح أبيض "مطواة" في أحد شوارع السيدة زينب بالقاهرة، حال ذهابها شراء وجبة السحور، عن إصابتها بجروح قطعية.

وأفاد التقرير الطبي الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، والصادر من مستشفى المنيرة العام بالقاهرة، أن المجني عليها "هند" تعاني من جرح قطعي بجانب الوجه الأيسر يمتد من جانب العين والخد والصدع مع اشتباه قطع في العصب السابع الأيسر وعضلات الوجه الجهة اليسرى.

وأوضح التقرير الطبي أن حالة المجني عليها "هند" تستدعي إلى تدخل جراحي، واستكشاف جراحي وإصلاح بالعصب السابع وعضلات الوجه.

مأمورية نص الليل.. ضبط المتهم بتشويه وجه طليقته في نص الشارع



وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على "عاطل" لقيامه بالشروع في قتل طليقته و تشويه وجهها بسلاح أبيض مطواة. انتقاما لرفضها العودة إليه بعد انفصالهما.

تلقى قسم السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال "هند. ر" مصابة بجروح غائرة في الوجه والرأس واليد إثر إدعاء تعدى.

مأساة "هند" مع طليقها في السيدة زينب : " قطع وشي في الشارع وأنا بجيب سحور"



رجال البحث الجنائي استمعوا لأقوال "هند" الضحية، و التي اتهمت طليقها "محمد" بالشروع في قتلها أكثرة من مرة والتعدى عليها بسلاح أبيض"مطواة"، لرفضها العودة إليه بعد انفصالهما. حال ذهابها شراء وجبة سحور رفقة نجلتها (طالبة جامعية) في حي السيدة زينب.

ذكرت "هند" في في بلاغها، أنها انفصلت عن "محمد" بعد عامين زواج في قعدة ودية جمعت الأسرتين منتصف يوليو العام الماضي، كون الأخير يتعاطى الآيس مع آخرين داخل شقتهما وهو ما رفضته المجني عليها فبدأت بينهما الخلافات.

وتابعت "هند " أن طليقها ظل يتعدى عليها مرات بدافع الانتقام مؤكدة أنه فقأ عين شقيقها منتصف يناير الماضي حين عاتبه على مضايقتها ونجلتها في الشارع.

عقب تقنين الإجراءات، تتبع رجال المباحث خط سير "محمد"، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه مختبئا في شقة صديقه بحلوان و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بحق طليقته.