

تمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 111788 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات شروط التراخيص.

أسفرت الفحوصات عن فحص 1158 سائقًا، حيث تبين إيجابية 37 حالة لتعاطي مواد مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 724 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب ومخالفات شروط التراخيص والأمن والمتانة.

كشفت الحملات عن فحص 165 سائقًا، تبين إيجابية 4 حالات لتعاطي المواد المخدرة، كما تم ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 13 حكمًا، والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتها القوانين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار استمرار الحملات لتحقيق الانضباط المروري.